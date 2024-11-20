Жителей Бурятии просят не покупать мясо «с рук»

В последние годы стала популярной продажа мяса, молока, яиц и других продуктов животного происхождения через мессенджеры. Кроме того, многие жители Бурятии традиционно покупают мясо перед зимними холодами для домашнего использования на стихийных рынках.- Следует помнить, что такая продукция часто реализуется без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, а на мясе нет соответствующих клейм, подтверждающих его безопасность, что увеличивает риск заражения такими болезнями, как сальмонеллёз, цистицеркоз, трихинеллёз и так далее, - предупреждают в управлении ветеринарии Бурятии.Мясо может быть получено, например, при подворном убое, который запрещён законом, или от больных и павших животных.Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать продукцию животного происхождения только в магазинах и на рынках, где проводятся необходимые ветеринарно-санитарные исследования. Избегайте покупки мяса, мясопродуктов, колбасы, рыбы, молока и молочных продуктов в неофициальных местах торговли, в том числе через социальные сети. Этим вы сохраните своё здоровье и здоровье ваших близких.