Улан-Удэ руководителей предприятий попросили сделать новогоднее оформление

Срок - до 1 декабря
Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ попросила руководителей предприятий всех форм собственности украсить фасады, витрины, интерьер.
- Чтобы почувствовать атмосферу праздника, сделать наш любимый Железнодорожный район ярче и привлекательнее, просим Вас в срок до 1 декабря 2024 года провести мероприятия по новогоднему оформлению интерьера, вывесок, витрин, фасадов, входных зон зданий и сооружений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики, - попросили в администрации.
Там отметили, что это позволит создать праздничное настроение сотрудникам и посетителям, а также выделит предприятия среди конкурентов, позволит привлечь больше посетителей в дни новогодних праздников.
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Срок - до 1 декабря
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