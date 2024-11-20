Улан-Удэ руководителей предприятий попросили сделать новогоднее оформление

Администрация Железнодорожного района Улан-Удэ попросила руководителей предприятий всех форм собственности украсить фасады, витрины, интерьер.- Чтобы почувствовать атмосферу праздника, сделать наш любимый Железнодорожный район ярче и привлекательнее, просим Вас в срок до 1 декабря 2024 года провести мероприятия по новогоднему оформлению интерьера, вывесок, витрин, фасадов, входных зон зданий и сооружений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики, - попросили в администрации.Там отметили, что это позволит создать праздничное настроение сотрудникам и посетителям, а также выделит предприятия среди конкурентов, позволит привлечь больше посетителей в дни новогодних праздников.