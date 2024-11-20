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Улан-удэнцы не готовы перерабатывать даже ради больших денег

Улан-удэнцы не готовы перерабатывать даже ради больших денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они ни в какую не хотят засиживаться на работе

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что более половины (52%) жителей столицы Бурятии готовы работать лишь столько, сколько предусмотрено в Трудовом кодексе РФ – и даже достойное денежное вознаграждение не заставит их трудиться более 40 часов в неделю. Как правило, это женщины и горожане старше 45 лет (последних набралось 55%).

Улан-удэнцы с доходом менее 50 тысяч рублей выбирают «стандартную» продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (51%).

На переработки за хорошее жалованье потенциально согласились бы 42% опрошенных. Каждый пятый (20%) признался, что может работать по 40-50 часов, 12% – от 50 до 60, 6% – от 60 до 80 часов и лишь 4% – более 80-ти.

Мужчин, готовых к трудовым свершениям, оказалось больше, чем представительниц прекрасного пола. Вкалывать более, чем по 80 часов в неделю, как правило, согласны наши земляки 35-45 лет и те, кто уже получает по 100 с лишним тысяч в месяц.
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