Улан-удэнцы не готовы перерабатывать даже ради больших денег



Мужчин, готовых к трудовым свершениям, оказалось больше, чем представительниц прекрасного пола. Вкалывать более, чем по 80 часов в неделю, как правило, согласны наши земляки 35-45 лет и те, кто уже получает по 100 с лишним тысяч в месяц.



Улан-удэнцы с доходом менее 50 тысяч рублей выбирают «стандартную» продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (51%).На переработки за хорошее жалованье потенциально согласились бы 42% опрошенных. Каждый пятый (20%) признался, что может работать по 40-50 часов, 12% – от 50 до 60, 6% – от 60 до 80 часов и лишь 4% – более 80-ти.