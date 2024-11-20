В столице Бурятии обнаружили очень опасную лестницу



Представители регионального отделения Народного фронта обратили внимание на состояние старой бетонной лестницы длиной около 200 метров между улицами Буйко и Сосновая. Она соединяет микрорайоны ПВЗ и Пентагон.



Там каждый день ходят люди. Но, несмотря на очевидную «востребованность», лестницу не торопятся приводить в порядок и убирать на ней мусор. Местные жители говорят, что в последний раз ремонт делали лет 30 назад. А сейчас объект, по данным общественников, находящийся в муниципальной – то есть собственности города – не обслуживается.



Ступеньки покрыты опасной наледью, а осенью на них лежит опавшая листва. Перила сломаны, а вокруг валяются мешки с отходами.



В реестре уборки комбината по благоустройству эта лестница не значится. Общественники призвали город взять её на обслуживание и обновить. В Железнодорожной администрации пояснили: отремонтировать объект можно на средства депутатов по наказу избирателей, но в этом году наказы уже сформированы. Возможен ли ремонт в ближайшие годы, пока неясно.

