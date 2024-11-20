В Улан-Удэ на новых дорогах находят трещины и выбоины



В столице Бурятии проверяют дороги, находящиеся на гарантии. В этом году в городе обнаружили недочёты на 139 участках, которые ремонтировались с 2020-го. Выявленные дефекты подрядчики устраняют за свой счёт.



- Наиболее частые замечания – продольные и поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, выбоины в асфальте и просадки в местах коммуникаций, – отметил начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.



- Наиболее частые замечания – продольные и поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, выбоины в асфальте и просадки в местах коммуникаций, – отметил начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.