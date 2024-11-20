В Улан-Удэ на новых дорогах находят трещины и выбоины

В столице Бурятии проверяют дороги, находящиеся на гарантии. В этом году в городе обнаружили недочёты на 139 участках, которые ремонтировались с 2020-го. Выявленные дефекты подрядчики устраняют за свой счёт.
- Наиболее частые замечания – продольные и поперечные трещины на проезжей части и тротуарах, выбоины в асфальте и просадки в местах коммуникаций, – отметил начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.
Недостатки ликвидировали на большинстве объектов – 132 из 139. По остальным ведётся претензионная работа. За неисполнение гарантийных обязательств в 2024-ом подрядные организации уже оштрафовали на 1 миллион 165 тысяч рублей. Все эти средства пошли в городскую казну.
Обновлённые дороги инспектируют ежегодно. Подрядчики несут гарантийные обязательства в течение пяти лет. С 2020-го они по закону должны предоставлять банковскую гарантию, чтобы заказчик мог обратиться в финансовое учреждение для возмещения ущерба.