В Бурятии жители села захотели себе мусорные баки

Однако им придётся довольствоваться мешками
В бичурском селе Окино-Ключи недовольны отсутствием мусорных баков. Местные жители спросили в группе «Бичура-инфо.24/7», когда их, наконец установят. «Платим за вывоз мусора, а покупаем мешки», – заявили недовольные сельчане.
Однако в комитете по развитию инфраструктуры райадминистрации дали понять, что никаких ёмкостей для ТКО в населённом пункте не будет – впрочем, как и в других. В сельском поселении «Окино-Ключевкое» и остальных СП выбрали «мешковой сбор твёрдых коммунальных отходов».
Власти заявили: всё по закону. Мешки же придётся покупать самим, поскольку их предоставление от регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экоальянс» – не предусмотрено в тарифе на вывоз мусора.
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