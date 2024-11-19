19 ноября

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В Улан-Удэ стартует всероссийский турнир по гиревому спорту

В Улан-Удэ стартует всероссийский турнир по гиревому спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали сразятся около 400 атлетов

В Бурятии с 20 по 24 ноября пройдёт X всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ.

В турнире ожидается участие около 400 атлетов из 15 регионов страны. За медали поборются как юные спортсмены, так и ветераны.

Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 20 ноября, в 13:00.

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Бурятия спорт гиревой спорт

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