В Улан-Удэ стартует всероссийский турнир по гиревому спорту

За медали сразятся около 400 атлетов
В Бурятии с 20 по 24 ноября пройдёт X всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ.
В турнире ожидается участие около 400 атлетов из 15 регионов страны. За медали поборются как юные спортсмены, так и ветераны.
Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 20 ноября, в 13:00.
Возрастное ограничение: 0+.
За медали сразятся около 400 атлетов
Лидеры по популярности остались неизменными
Турнир завершился в Башкортостане
Конкурс проводился для студентов образовательных организаций СПО
Гости из Бурятии праздновали победу в Чите
Мероприятие проводилось в столице Чечни
Объект готовятся ввести в эксплуатацию
Второй этап начнут в следующем году
Турнир состоялся в столице региона в прошлую субботу
В личном зачёте он завоевал 4 медали и вывел сборную на первое общекомандное место
Он был согласован в марте прошлого года президентом России
В учебном заведении прошли торжественные мероприятия, посвящённые этому событию
С юбилеем поздравляли Епистимею Калашникову
Они удостоились медали Совета Федерации
Баиру Дармаеву было 50 лет