В Улан-Удэ стартует всероссийский турнир по гиревому спорту

В Бурятии с 20 по 24 ноября пройдёт X всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе города Улан-Удэ.В турнире ожидается участие около 400 атлетов из 15 регионов страны. За медали поборются как юные спортсмены, так и ветераны.Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 20 ноября, в 13:00.