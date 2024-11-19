Дзюдоистка Бурятии стала призёром кубка России

Турнир завершился в Башкортостане
Спортсменка из Бурятии Анна Гнеушева завоевала серебряную медаль кубка России по спорту глухих (дзюдо). Соревнования проходили в столице Башкирии, Уфе, с 16 по 18 ноября. Участие в них приняло более 77 спортсменов из 21 региона России.
Анна Гнеушева одержала победы над соперницами из Москвы, Дагестана и Уфы. Однако спортсменка уступила в финале призёру Сурдлимпийских игр из Самары.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, Анна является спортсменкой центра, тренируется под руководством Анны Смирновой, воспитанница республиканской спортивно-адаптивной школы.
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