Дзюдоистка Бурятии стала призёром кубка России

Спортсменка из Бурятии Анна Гнеушева завоевала серебряную медаль кубка России по спорту глухих (дзюдо). Соревнования проходили в столице Башкирии, Уфе, с 16 по 18 ноября. Участие в них приняло более 77 спортсменов из 21 региона России.Анна Гнеушева одержала победы над соперницами из Москвы, Дагестана и Уфы. Однако спортсменка уступила в финале призёру Сурдлимпийских игр из Самары.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, Анна является спортсменкой центра, тренируется под руководством Анны Смирновой, воспитанница республиканской спортивно-адаптивной школы.