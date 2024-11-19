В Забайкалье названы редкие и популярные имена новорождённых

Лидеры по популярности остались неизменными
В департаменте ЗАГС Забайкалья проанализировали, какие имена для новорождённых за одиннадцать месяцев этого года стали самыми популярными в регионе, а какие – редкими. Артём, Александр, София и Ева неизменно который год входят в тройку первенства.
Тройки лидеров остались неизменными как среди мужских, так и среди женских имён. Это Артём, Михаил и Александр, а также София, Ева и Милана.
Уникальными среди девочек оказались Эльмира, Азалия, Эсмира, Элиф, Роза, Сафина, Алисия, Роксана, Аделия и Амалия. Среди мальчиков зарегистрированы такие редкие имена, как Билал, Ратмир, Яромир, Климентий, Серж, Остап, Тамирлан, Эльнур, Геральд и Афанасий. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
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