19 ноября

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В Бурятии определены чемпионы республики по вольной борьбе

В Бурятии определены чемпионы республики по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир состоялся в столице региона в прошлую субботу

В Бурятии назвали победителей 62-го чемпионата республики по вольной борьбе среди мужчин. Соревнования проходили 16 ноября в Улан-Удэ, в физкультурно-спортивном комплексе.

Участие в чемпионате приняли более 100 спортсменов. Как сообщает федерация спортивной борьбы республики, призёрами чемпионата Бурятии у мужчин стали:

Весовая категория до 57 кг
Первое место - Эрдынеев Пурбо
Второе место - Самаев Этигел
Третье место - Ивахинов Эрдэни
Третье место - Шаракчинов Алдар

Весовая категория до 61 кг
Первое место - Мункуев Алдар
Второе место - Бальжинимаев Алдар
Третье место - Дамдинов Жаргал
Третье место - Цыренов Жаргал

Весовая категория до 65 кг
Первое место - Жербаев Виктор
Второе место - Баршуев Борис
Третье место - Шарастепанов Эрдэм
Третье место - Шагдуров Николай

Весовая категория до 70 кг
Первое место - Гармаев Сандан
Второе место - Боровицкий Алексей
Третье место - Жигзымаев Саян
Третье место - Ишеев Лупсан

Весовая категория до 74 кг
Первое место - Будажапов Дмитрий
Второе место - Жаргалов Балдан
Третье место - Упхоев Игорь
Третье место - Цыбиков Мэргэн

Весовая категория до 79 кг
Первое место - Евдокимов Виталий
Второе место - Цыденов Баир
Третье место - Базаров Арсен
Третье место - Дамбаев Бато

Весовая категория до 86 кг
Первое место - Жигжитов Аюр
Второе место - Елбаскин Артур
Третье место - Каркунов Жамсаран

Весовая категория до 92 кг
Первое место - Шадапов Буянто
Второе место - Елбаскин Андрей
Третье место - Бальжинимаев Арсалан
Третье место - Жамбалов Эрдэм

Весовая категория до 97 кг
Первое место - Эрхитуев Кирилл
Второе место - Бальжимаев Чингис
Третье место - Базаров Барас

Весовая категория до 125 кг
Первое место - Цыжипов Балдан
Второе место - Цыренжапов Эрдэм
Третье место - Цыремпилов Эрдэм

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда региона на 2025 год.

Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.
Бурятия вольная борьба спорт

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