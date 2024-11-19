В Бурятии сельчан попросили на соваться на лёд

Жителей Прибайкальского района просят не выходить и не выезжать на неокрепший пока лёд. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщили: на местных реках и озёрах продолжается ледостав.Поскольку ледовый покров на них полностью не сформирован, сельчан призывают не подвергать себя опасности. А ещё – провести профилактические беседы с детьми. При происшествиях на водоёмах нужно звонить в экстренную службу 112.