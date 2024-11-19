Гран-при фестиваля унтов уехал в Улан-Удэ

Обладателя гран-при и лучших мастеров назвали 16 ноября на юбилейном фестивале унтов в Чите. Как сообщает портал «Культура 75», гран-при и 30 тысяч рублей забрал Батор Аюров из города Улан-Удэ.Лучшим мастером женского дизайна унтов стала Жанна Цыбикова, а лучший дизайн мужских унтов у Зинаиды Очировой. Они также приехали из Улан-Удэ, а наградили их призами по 15 тысяч рублей.Лучшим мастером дизайна детских унтов признали Марину Гундареву из Читы. Приз за лучшую семейную мастерскую забрал Даши-Цырен Балбыров из забайкальского села Укурик. Мастера получили по 15 тысяч рублей.Специальный приз от скульптора Даши Намдакова вручили Цыдену Базыржапову. Награду имени Бальжина Намдакова за сохранение традиций получила Дарима Жалсанова. А за сохранение традиционных технологий в изготовлении одежды наградили Цыбикму Берзину. Мастерицы приехали на фестиваль из Дульдурги и также получили по 15 тысяч рублей.Специальными сертификатами наградили Цырена Дугарова, Соелму Цибикжапову и Цырена Базарсадаева. Также отдельными грамотами и бытовой техникой наградили Баира Базарова, Бато Базарова, Баярму Иванову, Сокто Базарова, Евгению Цыбикжапову, Булата Цыренова, Цыдыму Бахаеву, Туяну Галданову и Эржэну Цыбанову. Кроме этого, бытовой техникой и специальными дипломами по номинациям наградили: Виктора Ешиева за «Открытие фестиваля», Цыпилму Дашидондокову «За новаторство в изготовлении унтов», Бэлигму Сыренову «За лучшее продвижение продукции», Василия Брылёва «За вклад в развитие бренда унтов», Санжу Сыренова «За верность традициям», Надежду Балбырову «За верность семейным традициям», Тимура Базыржапова «За верность традициям», Дудари Бальжинимаеву «За оригинальный дизайн» и Цыремпила Дармаева «За внедрение технологий».