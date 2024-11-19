Гран-при фестиваля унтов уехал в Улан-Удэ

Обладателя гран-при и лучших мастеров назвали 16 ноября на юбилейном фестивале унтов в Чите. Как сообщает портал «Культура 75», гран-при и 30 тысяч рублей забрал Батор Аюров из города Улан-Удэ.
Лучшим мастером женского дизайна унтов стала Жанна Цыбикова, а лучший дизайн мужских унтов у Зинаиды Очировой. Они также приехали из Улан-Удэ, а наградили их призами по 15 тысяч рублей.
Лучшим мастером дизайна детских унтов признали Марину Гундареву из Читы. Приз за лучшую семейную мастерскую забрал Даши-Цырен Балбыров из забайкальского села Укурик. Мастера получили по 15 тысяч рублей.
Специальный приз от скульптора Даши Намдакова вручили Цыдену Базыржапову. Награду имени Бальжина Намдакова за сохранение традиций получила Дарима Жалсанова. А за сохранение традиционных технологий в изготовлении одежды наградили Цыбикму Берзину. Мастерицы приехали на фестиваль из Дульдурги и также получили по 15 тысяч рублей.
Специальными сертификатами наградили Цырена Дугарова, Соелму Цибикжапову и Цырена Базарсадаева. Также отдельными грамотами и бытовой техникой наградили Баира Базарова, Бато Базарова, Баярму Иванову, Сокто Базарова, Евгению Цыбикжапову, Булата Цыренова, Цыдыму Бахаеву, Туяну Галданову и Эржэну Цыбанову. Кроме этого, бытовой техникой и специальными дипломами по номинациям наградили: Виктора Ешиева за «Открытие фестиваля», Цыпилму Дашидондокову «За новаторство в изготовлении унтов», Бэлигму Сыренову «За лучшее продвижение продукции», Василия Брылёва «За вклад в развитие бренда унтов», Санжу Сыренова «За верность традициям», Надежду Балбырову «За верность семейным традициям», Тимура Базыржапова «За верность традициям», Дудари Бальжинимаеву «За оригинальный дизайн» и Цыремпила Дармаева «За внедрение технологий».