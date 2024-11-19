В столице Бурятии появится новый сквер с фонтаном и клумбами

В Улан-Удэ появится ещё одна зона отдыха – это сквер около здания, где находится комбинат по благоустройству. Там уже установили урну, лавочки, сделали освещение и пешеходные дорожки.Сейчас специалисты занимаются ограждениями. А совсем скоро территорию украсит новогодняя ёлочка. С наступлением тепла там оборудуют фонтан и обустроят клумбы с красивыми цветами и зеленью.- Работы ещё много. Мы стараемся сделать сквер уютным и удобным для горожан. Планируем к лету завершить все работы по благоустройству, – рассказал директор КБУ Игорь Мункуев.