В столице Бурятии появится новый сквер с фонтаном и клумбами

В Улан-Удэ появится ещё одна зона отдыха – это сквер около здания, где находится комбинат по благоустройству. Там уже установили урну, лавочки, сделали освещение и пешеходные дорожки.
Сейчас специалисты занимаются ограждениями. А совсем скоро территорию украсит новогодняя ёлочка. С наступлением тепла там оборудуют фонтан и обустроят клумбы с красивыми цветами и зеленью.
- Работы ещё много. Мы стараемся сделать сквер уютным и удобным для горожан. Планируем к лету завершить все работы по благоустройству, – рассказал директор КБУ Игорь Мункуев.
Кстати, в этой самой зоне отдыха хотели установить арт-объект в виде аббревиатуры из трёх букв – КБУ, которая расшифровывается как комбинат по благоустройству. Однако из-за недовольства со стороны улан-удэнцев от конструкции решили отказаться.