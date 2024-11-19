В Улан-Удэ провели сразу четыре операции для паллиативных детей

В состав делегации вошли:

За операционным столом с иркутскими коллегами работали:

В Улан-Удэ врачи детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) совместно с коллегами из иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больницы провели ряд операций для юных пациентов с паллиативным статусом. Иркутские коллеги прибыли для обмена опытом в рамках соглашения, подписанного с бурятской больницей в марте этого года.- Вячеслав Латыпов - заведующий операционным блоком, детский хирург Ивано-Матренинской детской клинической больницы;- Андрей Распутин - заведующий отделением хирургии новорождённых и недоношенных детей Ивано-Матренинской детской клинической больницы;- Наталия Степанова - руководитель центра аномалий аноректальной области и колоректальной хирургии детского возраста Ивано-Матренинской детской клинической больницы, доцент кафедры детской хирургии Иркутского государственного медицинского университета.- Надо отметить, что паллиативные пациенты являются наиболее уязвимой когортой. Хоть мы своими действиями и не излечиваем ребятишек от их недугов, однако в значительной мере облегчаем им жизнь и родителям становится гораздо проще за ними ухаживать. Врачи ДРКБ провели антирефлюксные операции, которые способствуют предупреждению срыгивания принятой пищи; установили гастростомы, которые помогают улучшить качество приёма пищи, отсюда следует хорошая прибавка в весе, развитие ребёнка, эффективное поступление необходимых нутриентов в организм. Мы с коллегами из Ивано-Матренинской больницы были на подхвате у коллег ДРКБ, можно сказать, ассистировали, подсказывали, но всю основную работу выполняли они, - рассказывает Андрей Распутин.Иркутские коллеги уверены, что их визит позволит хирургам детской республиканской клинической больницы выполнять подобные операции самостоятельно, а паллиативные дети республики будут обеспечены самым передовым и необходимым лечением.- Зорьян Цыренов - заведующий хирургическим отделением ДРКБ, детский хирург;- Кишикто Пунсуков - заведующий операционным блоком ДРКБ, детский хирург;- Наталья Приходько - анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и анестезиологии ДРКБ;- Чимитма Мункина - анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и анестезиологии ДРКБ;- Елизавета Балганжапова - детский хирург отделения хирургии ДРКБ;- Булат Шагдаров - детский хирург отделения хирургии ДРКБ;- Дмитрий Васильев - детский хирург отделения хирургии ДРКБ;- Долгор Лыгденова - детский хирург отделения хирургии ДРКБ;- Алла Кодинец - операционная сестра операционного блока ДРКБ;- Сэсэг Доржиева - операционная медицинская сестра операционного блока ДРКБ;- Мариана Чимитова - операционная медицинская сестра операционного блока ДРКБ.