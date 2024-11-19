Агинский певец победил в конкурсе вокалистов памяти Муслима Магомаева

Уроженец Агинского Бурятского округа Мунко Батомункуев завоевал главный приз VII международного конкурса «Орфей-2024» памяти Муслима Магомаева в Грозном. За звание лучших боролись 75 лучших вокалистов из регионов России и стран зарубежья в нескольких номинациях.- Победители и призёры фестиваля-конкурса получили за первое место 500, за второе – 300 и за третье - 200 тысяч рублей. Мунко Батомункуев завоевал главный приз в номинации «Эстрадный вокал. Соло» в своей возрастной группе, - сообщили в пресс-службе администрации округа.Певец – уроженец села Цокто-Хангил, представитель династии Батомункуевых, известных в Агинском Бурятском округе исполнителей народных песен.Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкалья, Мунко становился лауреатом многочисленных конкурсов вокалистов. Так, в 2022 году талантливый певец стал лауреатом I степени V международного фестиваля-конкурса «Орфей», посвящённого памяти российского эстрадного и оперного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева в номинации «Эстрадный вокал. Соло» (возрастная категория 26-35 лет).