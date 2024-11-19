В кварталах Улан-Удэ завершат первый этап строительства водовода

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт строительство нового водовода на юго-западе столицы Бурятии. По проекту водоснабжением будет обеспечено 24 тысячи жителей 102-113 микрорайонов, а также котельная «Юго-Западная» и ТЭЦ-2.- В декабре прошлого года здесь из-за сдвига грунта произошла авария на сетях. Мы оперативно ликвидировали повреждение и сразу же приступили к прокладке новых трасс, закупили трубы, изменили ремонтную программу «Водоканала» и за счёт внутренних источников сейчас прокладываем две новые нитки по 235 мм для подачи воды. Из 785 метров труб проложено более 500 метров. Это первый этап, который завершим в декабре, - отметил мэр.Игорь Шутенков также рассказал, что второй этап начнётся по теплу. Будут делать горизонтальную прокладку новых резервных ниток, чтобы в случае аварии можно было быстро сделать переподключение.