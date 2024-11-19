19 ноября

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Студентка из Бурятии в числе победителей «Большой перемены»

Студентка из Бурятии в числе победителей «Большой перемены»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Конкурс проводился для студентов образовательных организаций СПО

15 ноября в Нижнем Новгороде студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа Дарья Пнёва стала лауреатом I степени в финале пятого сезона конкурса «Большая перемена» для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования.

- Всего в финале юбилейного сезона конкурса участвовали 600 студентов колледжей и техникумов со всей страны. Конкурс даёт возможность студентам проявить себя, раскрыть свой потенциал, сделать первые шаги к своей карьере, стать настоящими лидерами больших перемен, - поделились своими впечатлениями Дарья и её наставник-куратор Дарима Донирова.

В этом году все конкурсные этапы сезона были объединены единой темой, посвящённой Году семьи. На финальном этапе студенты СПО выполняли задания, связанные с ценностями, которые объединяют целые поколения детей и взрослых: «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие.

По итогам финала в топ-регионов по числу победителей конкурса «Большая перемена» среди студентов СПО вошли Краснодарский край, Кемеровская, Ростовская, Курская, Новосибирская области, Республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская и Воронежская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Топ-20 организаций СПО и топ-5 организаций дополнительного образования, одержавшие победу в финале командного трека конкурса, получат два миллиона рублей на обновление образовательной среды и реализацию проектных инициатив, направленных на раскрытие талантов детей и подростков по всей стране.

Свои заслуженные призы получат лучшие из лучших – студенты колледжей и техникумов. Победители конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей получат по 1 миллиону рублей на образование или запуск стартапа, призёры-выпускники организаций СПО – по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди студентов младших курсов составит 200 тысяч рублей, а призёров – по 100 тысяч рублей.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены». Педагоги, подготовившие призёров конкурса – по 50 тысяч рублей.

Финал конкурса прошёл в рамках всероссийского слёта «СПОдвижники». В дни слёта финалисты «Большой перемены» дополнительно стали участниками большой образовательной программы, а также встреч с экспертами образования, медиа и спорта, воспитания и просвещения. Партнёры «Большой перемены» представили для участников специальную программу в экспозоне Нижнего Новгорода, где ребята смогли узнать больше о профессиях будущего в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Бурятия ссузы конкурс студенты

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