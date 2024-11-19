В районе Бурятии завершается строительство централизованного водоснабжения

В селе Холтосон в Закаменском районе Бурятии полностью модернизировали систему водоснабжения. Старая часто перемерзала, что доставляло местному населению большие неудобства. Теперь же объект централизованного водоснабжения обеспечивает качественной водой всё село Холтосон и город Закаменск. Объект готов к вводу в эксплуатацию.- Технологическое присоединение к сетям выполнено, установлено 19 водоколонок, в процессе ещё 4. Мощность объекта в пиковые нагрузки – порядка 44 кубов в час, то, что обеспечивается насосными группами. Качество воды достаточно высокое – артезианское, то есть не требует очистки, - рассказал Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии.На реконструкцию сетей централизованного водоснабжения направлено 192,5 млн руб. из федерального бюджета. В закаменском селе проложили 7 км сетей водоснабжения, построены водозаборы, повысительно-насосная станция, два резервуара.На сегодняшний ведётся работа по благоустройству водозабора, подключение водоразборных колонок к электричеству, монтаж системы видеонаблюдения.Как сообщили в министерстве строительства РБ, с 2019 года объекты централизованного водоснабжения обновлены в Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском, Баргузинском, Кабанском районах и г. Улан-Удэ.