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В Бурятии наконец-то возобновилась запись к врачам через «Госуслуги»

В Бурятии наконец-то возобновилась запись к врачам через «Госуслуги»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она была недоступна несколько дней

Ещё перед выходными в Минздраве РБ предупредили, что в Бурятии двое суток будет недоступна запись к врачам, причём во все медицинские организации. В ведомстве сообщили: записаться к ним жители республики не смогут с 15:00 пятницы, 15 ноября до 20:00 воскресенья, 17-го. То же самое – с call-центрами медучреждений, которые должны были работать только в режиме информирования.

Причиной стали технологические работы по модернизации системы электропитания центра обработки данных правительства Бурятии из-за отключения оборудования. Пациентам заранее принесли извинения за неудобства. Однако с наступлением новой рабочей недели запись к медикам так и не возобновилась. Лишь со вторника, 19 ноября, всё заработало в обычном режиме.
 
- Запись на приём к врачу через «Госуслуги» во все медицинские организации Бурятии снова доступна, – сообщили в министерстве здравоохранения.
 
Там добавили: технологические работы в центре обработки данных завершились, однако единый номер 122 временно работает с перебоями.
врачи медицина Госуслуги

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