В Бурятии наконец-то возобновилась запись к врачам через «Госуслуги»



Ещё перед выходными в Минздраве РБ предупредили, что в Бурятии двое суток будет недоступна запись к врачам, причём во все медицинские организации. В ведомстве сообщили: записаться к ним жители республики не смогут с 15:00 пятницы, 15 ноября до 20:00 воскресенья, 17-го. То же самое – с call-центрами медучреждений, которые должны были работать только в режиме информирования.



Причиной стали технологические работы по модернизации системы электропитания центра обработки данных правительства Бурятии из-за отключения оборудования. Пациентам заранее принесли извинения за неудобства. Однако с наступлением новой рабочей недели запись к медикам так и Ещё перед выходными в Минздраве РБ предупредили, что в Бурятии двое суток будет недоступна запись к врачам, причём во все медицинские организации. В ведомстве сообщили: записаться к ним жители республики не смогут с 15:00 пятницы, 15 ноября до 20:00 воскресенья, 17-го. То же самое – с call-центрами медучреждений, которые должны были работать только в режиме информирования.Причиной стали технологические работы по модернизации системы электропитания центра обработки данных правительства Бурятии из-за отключения оборудования. Пациентам заранее принесли извинения за неудобства. Однако с наступлением новой рабочей недели запись к медикам так и не возобновилась . Лишь со вторника, 19 ноября, всё заработало в обычном режиме.



- Запись на приём к врачу через «Госуслуги» во все медицинские организации Бурятии снова доступна, – сообщили в министерстве здравоохранения.



Там добавили: технологические работы в центре обработки данных завершились, однако единый номер 122 временно работает с перебоями.

