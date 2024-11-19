19 ноября

18 ноября

Популярное

Улан-удэнцев научили, как пользоваться новым светофором на оживлённой улице

Улан-удэнцев научили, как пользоваться новым светофором на оживлённой улице
Общество,  Фото:комитет по транспорту
Их предупредили, что кнопка вызова для пешеходов срабатывает не сразу

После того, как от жителей столицы Бурятии посыпались жалобы на новый искусственный регулировщик на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный, его оборудовали кнопкой вызова для пешеходов. Как пояснили ранее в комитете по транспорту городской администрации, это позволит увеличить время зелёного сигнала для автомобилей, когда поблизости нет людей, переходящих дорогу.

В комитете по транспорту тем временем разъяснили, как правильно пользоваться светофором. Нужно учитывать, что зелёный сигнал при нажатии на кнопку срабатывает не сразу, а только после окончания фазы для автомобилей.



До этого замначальника центра управления ИТС (интеллектуальной транспортной системы – прим.) Улан-Удэ Василий Дадуев заверил, что объект «будет перенастроен». Он призван упорядочить и обезопасить движение на оживлённом участке, признанном аварийным из-за большого количества ДТП.
светофоры дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённой сельчанке ужесточили наказание
В Бурятии осуждённой сельчанке ужесточили наказание
Общество, 19.11.2024
Она уклонялась от исправительных работ
В Бурятии сельчан попросили на соваться на лёд
В Бурятии сельчан попросили на соваться на лёд
Общество, 19.11.2024
Водоёмы в прибрежном районе стали опасными
Улан-удэнцев научили, как пользоваться новым светофором на оживлённой улице
Улан-удэнцев научили, как пользоваться новым светофором на оживлённой улице
Общество, 19.11.2024
Их предупредили, что кнопка вызова для пешеходов срабатывает не сразу
В Улан-Удэ провели сразу четыре операции для паллиативных детей
В Улан-Удэ провели сразу четыре операции для паллиативных детей
Общество, 19.11.2024
Операции помогут улучшить качество жизни юных пациентов
В Улан-Удэ закрыли для прохода часть тротуара на Смолина
В Улан-Удэ закрыли для прохода часть тротуара на Смолина
Общество, 19.11.2024
Обойти можно по противоположной стороне улицы
В Улан-Удэ тротуары избавляют от снега и наледи
В Улан-Удэ тротуары избавляют от снега и наледи
Общество, 19.11.2024
Коммунальщики чистят их каждый день
В 8 домах Улан-Удэ отключат отопление и горячую воду
В 8 домах Улан-Удэ отключат отопление и горячую воду
Общество, 19.11.2024
Это коснётся жителей проспекта Строителей
В Бурятии проведут чемпионат республики по шахматам
В Бурятии проведут чемпионат республики по шахматам
Общество, 19.11.2024
За призы и медали поборются как мужчины, так и женщины
Бурятию накроет снег
Бурятию накроет снег
Общество, 19.11.2024
В некоторых районах республики похолодает до -19
В районе Улан-Удэ рассказали о спортивных забавах в зимний сезон
В районе Улан-Удэ рассказали о спортивных забавах в зимний сезон
Общество, 18.11.2024
В парках Железнодорожного района будут открыты 4 горки
Борцы Бурятии победили на кубке России
Борцы Бурятии победили на кубке России
Общество, 18.11.2024
Спортсмены республики завоевали три золота турнира
Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве
Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве
Общество, 18.11.2024
Спортсмены республики завоевали 14 наград

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^