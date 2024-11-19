Улан-удэнцев научили, как пользоваться новым светофором на оживлённой улице

После того, как от жителей столицы Бурятии посыпались жалобы на новый искусственный регулировщик на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный, его оборудовали кнопкой вызова для пешеходов. Как пояснили ранее в комитете по транспорту городской администрации, это позволит увеличить время зелёного сигнала для автомобилей, когда поблизости нет людей, переходящих дорогу.
В комитете по транспорту тем временем разъяснили, как правильно пользоваться светофором. Нужно учитывать, что зелёный сигнал при нажатии на кнопку срабатывает не сразу, а только после окончания фазы для автомобилей.
До этого замначальника центра управления ИТС (интеллектуальной транспортной системы – прим.) Улан-Удэ Василий Дадуев заверил, что объект «будет перенастроен». Он призван упорядочить и обезопасить движение на оживлённом участке, признанном аварийным из-за большого количества ДТП.