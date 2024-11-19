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В Бурятии осуждённой сельчанке ужесточили наказание

В Бурятии осуждённой сельчанке ужесточили наказание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она уклонялась от исправительных работ

Недавно перед судом предстала жительница Бичурского района. Её ещё в начале февраля признали виновной в краже – по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса и приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. А ещё поставили на учёт в уголовно-исполнительной инспекции.

Однако в мае женщина уклонилась от исправительных работ и скрылась от контроля УИИ. В июне её объявили в розыск, а в конце октября заключили под стражу.
 
Представитель инспекции подал в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания в виде исправительных работ на лишение свободы. Служители Фемиды его поддержали. В итоге сельчанку на три месяца и 11 дней отправили в колонию-поселение. Постановление пока не вступило в законную силу.
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