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Жителям Улан-Удэ не нравится ограждение на площади Советов

Жителям Улан-Удэ не нравится ограждение на площади Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Как выяснилось, подрядчик установил забор для обеспечения безопасности при строительстве ледового городка

Улан-удэнцы в недоумении от ограждения на площади Советов. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе горожан предупредили, что в центре столицы Бурятии, по периметру площади Советов, подрядчик устанавливает ограждение. Это нужно для обеспечения безопасности при последующем строительстве новогоднего городка. 

В комитете городского хозяйства жителей попросили проявить терпение и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

На заборе повесили таблички «Внимание! Опасная зона. Ведутся ремонтные работы. Приносим извинения за доставленные неудобства».


- Напоминает тюремное ограждение или забор. Зачем так сделали? Так ужасно выглядит. Не очень хорошие ассоциации рядом с этим ограждением, - поделилась с «Байкал-Daily» горожанка Алтана.

- Ни разу ограждений не делали до этого. Почему именно в этом году вдруг решились на это? – задаётся вопросом Сергей.

Действительно, ранее при строительстве ледовых городков в Улан-Удэ никаких заборов не ставили.



Тем временем в мэрии сегодня сообщили, что на площади Советов скоро появится большая горка. Бригада ремонтно-строительных работ комбината по благоустройству начала соединять металлические конструкции.

- Горка будет состоять из двух больших катушек высотой около четырёх метров. Сейчас специалисты начнут укладывать доски на верхней площадке горки, обшивать скаты, соберут крышу, сделают перила и балясины, - разъяснили в администрации города.

Также скоро начнут собирать сцену.



Нынешний городок обойдётся в 10 миллионов рублей. Сделать его должны до 9 декабря.

Помимо уже привычных Деда Мороза и Снегурочки, на главной площади Улан-Удэ появятся скульптуры Александра Сергеевича Пушкина, дуба с учёным котом из Лукоморья, композиции «Свет мой, зеркальце, скажи», «Три девицы под окном», «Добро пожаловать в сказку» и т. д. А ещё в центре соорудят горки «Град» и «Терем», чаши «Куча мала», большую катушку, установят огромный световой шар и смонтируют конструкцию «Звёздное небо». 

ледовый городок

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