В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

Жителей Баунтовского района Бурятии предупредили, что в районном секторе ЗАГС изменился график работы. Он закрылся на пять дней – с 18 по 22 октября включительно, сообщает «Баунт-инфо. 24/7».В понедельник, 25 ноября, учреждение начнёт работать в обычном режиме. Перед местными жителям извинились за неудобства и напомнили: подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места жительства или постоянной регистрации.