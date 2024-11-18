В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

Он не будет работать несколько дней
Жителей Баунтовского района Бурятии предупредили, что в районном секторе ЗАГС изменился график работы. Он закрылся на пять дней – с 18 по 22 октября включительно, сообщает «Баунт-инфо. 24/7».
В понедельник, 25 ноября, учреждение начнёт работать в обычном режиме. Перед местными жителям извинились за неудобства и напомнили: подать документы на регистрацию актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места жительства или постоянной регистрации.
Он не будет работать несколько дней
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