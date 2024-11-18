Большинство улан-удэнских компаний коллективно отметят Новый год



Ещё в 7% рассматривают другие варианты – общие выезды за рубеж, походы в баню, культурные мероприятия, праздник в подшефных учреждениях, торжественное награждение лучших сотрудников и т. д.



В 14% организаций новогодних корпоративов не будет вообще. В каждой четвёртой пока не определились. Кстати, сторонников празднования с размахом – от 20 000 рублей на человека – больше всего среди event-менеджеров (27% против 7% опрошенных эйчаров). По мнению кадровиков, оптимальные расходы – от 3000 до 5000 рублей (40%). Среди организаторов вечеринок с ними согласны только 27%.





Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что свыше половины (61%) компаний в Улан-Удэ намерены устроить корпоратив перед Новым годом. При этом в каждой третьей (34%) планируют застолье в ресторане, в каждой пятой (19%) – в офисе и только в одной из ста – поездку за город.