Борцы Бурятии победили на кубке России

С 15 по 17 ноября в Калининграде разыграли кубок России по спорту глухих в вольной и греко-римской борьбе. Бурятские вольники оказались сильнейшими в своих весовых категориях.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, борцы Бурятии подымались на верхнюю ступень пьедестала почёта три раза. В весовой категории до 57 кг золото выиграл Будажап Самбуев. В весовой категории до 61 кг победителем стал Даба Цырендоржиев. В весовой категории до 65 кг первое место занял Сергей Евтюгин.