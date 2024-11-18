Борцы Бурятии победили на кубке России

Спортсмены республики завоевали три золота турнира
С 15 по 17 ноября в Калининграде разыграли кубок России по спорту глухих в вольной и греко-римской борьбе. Бурятские вольники оказались сильнейшими в своих весовых категориях.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, борцы Бурятии подымались на верхнюю ступень пьедестала почёта три раза. В весовой категории до 57 кг золото выиграл Будажап Самбуев. В весовой категории до 61 кг победителем стал Даба Цырендоржиев. В весовой категории до 65 кг первое место занял Сергей Евтюгин.
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