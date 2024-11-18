В Бурятии взялись за летние веранды с алкоголем

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий розничную продажу алкоголя на так называемых летних верандах кафе, баров и ресторанов. Соответствующий документ разместили тогда на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно ему, с 1 июня 2024-го торговать спиртным можно в сезонных залах обслуживания посетителей. Под ними подразумевается временное сооружение или конструкция, которая примыкает к заведению общепита либо находится на прилегающей к нему территории. Наличие лицензии на продажу горячительных напитков при этом обязательно.Ранее возлияния на летних верандах и террасах формально находились под запретом и считались административным правонарушением. За это можно было схлопотать немалый штраф (от 30 до 40 тысяч рублей для самих сотрудников и до 1500 рублей – для гостей) и даже лишиться вышеупомянутой лицензии. Однако де-факто табу практически всегда игнорировалось. И поскольку такие террасы и «дворики» – неотъемлемая часть заведения, существовала некая правовая неопределённость, которую законопроект и исправил.Изменения, одобренные на федеральном уровне, приняли и в Бурятии. Депутаты республиканского парламента утвердили их на очередной сессии 18 ноября большинством голосов. В качестве докладчика по вопросу выступил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семён Матхеев.Ранее поправки обсудили на заседании этого самого комитета. В других тоже дали положительные заключения. Новшества поддержали местные бизнесмены и представители общественных организаций.При продаже спиртного в сезонных зонах должны соблюдаться общие требования к его реализации при оказании услуг общепита. Потребуется и документ о том, что веранда отвечает региональным требованиям к размещению и обустройству территории. Их, в свою очередь, будет устанавливать уполномоченный орган – Минпромторг РБ.