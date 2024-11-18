Ушуисты Бурятии успешно выступили в Москве

В Москве прошли всероссийские соревнования по ушу «Связь поколений» и кубок России по ушу. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов от 7 до 56 лет из 36 регионов Российской Федерации.Успешно на всероссийских соревнованиях выступила команда Бурятии. Турнир проходил по дисциплинам вида спорта ушу: «Кунгфу-традиционное ушу» и «Юнчунцюань».Победителями соревнований стали Баташова Анна (две медали), Иванова Мария, Бадмацыренова София, Барбас Илья и Пономарёв Даниил. Серебро выиграли Гергенов Чингис и Бадмацыренова София. Бронзу завоевали Баташова Анна (опять дважды), Иванова Мария (дважды), Бадмацыренова София и Намжилова Александра.- Каждое поколение учеников школы ушу «Золотой Дракон» показывает на своём личном примере, что благодаря усилиям и упорному труду можно добиться больших результатов в спорте и самых выдающихся успехов в жизни, - отметили в спортивной школа № 18 г. Улан-Удэ.