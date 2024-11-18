В Улан-Удэ выбрали лучших молодых музыкантов

16 ноября в Улан-Удэ состоялся первый открытый музыкальный фестиваль «Портал.fest». Этот фестиваль стал итогом реализации проекта «Сэг» (с бурятского — «точка») в рамках федерального проекта «Гений места».Участие в фестивале приняли музыкальные коллективы, состоящие из учащихся средних общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений. Коллективы представили несколько концертных номеров в жанре вокально-инструментального исполнительства: песни собственного сочинения и каверы.- Участники фестиваля — молодёжные музыкальные коллективы Улан-Удэ — подарили зрителям непередаваемую атмосферу, полную энергии и любви к музыке. Каждое выступление стало ярким проявлением творчества и индивидуальности, - сообщает централизованная библиотечная сеть Улан-Удэ. - Фестиваль «Портал.fest» стал не просто музыкальным событием, а порталом в мир новых идей и возможностей.Победителями фестиваля стали:«Лучшее кавер-исполнение» — группа «Чак-Чак» (СОШ № 63);«Лучшее исполнение авторской песни» — группа «Бирюза» (СОШ № 50).