Стрелок Бурятии выиграл 4 медали первенства России

В Новосибирске завершилось первенство России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили с 11 по 18 ноября. В них участвовало более шести регионов России.Сборную Бурятии представляли спортсмены республиканской спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского и паралимпийского резерва. По итогам соревнований, команда заняла второе общекомандное место.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, в личном первенстве отличные результаты продемонстрировал Алексей Подгорбунский. Стрелок занял второе место в упражнении «П1». Также он стал третьим упражнениях «П6», «В5» и «В4». Тренеры-преподаватели: Татьяна Енисеева и Алёна Аюшиева.