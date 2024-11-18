В Бурятии впервые отметили День профсоюзов РБ

14 ноября в мэрии города Улан-Удэ состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню профсоюзов Республики Бурятия, где собрались представители профсоюзного движения: руководители членских организаций, активисты, ветераны, рядовые члены, студенты.
Этот региональный праздник теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с этого года. Главный профсоюзный праздник в Бурятии был учреждён в текущем году на летней сессии Народного Хурала РБ. Как напомнили в союзе «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия», именно в этот день, 14 ноября 1948 года, на первой межсоюзной конференции бурятские профсоюзы разных отраслей экономики объединились в одну организацию – областной совет профсоюзов (Облсовпроф) Бурятской АССР.
Помимо поздравлений, в рамках торжественной части встречи состоялась церемония награждения лучших профсоюзных активистов и социальных партнёров. Они были награждены благодарностями от правительства РБ, Народного Хурала РБ, администрации города Улан-Удэ, Улан-Удэнского городского Совета депутатов – за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзах по защите социально-экономических прав и интересов человека труда.
Также на празднике были награждены победители республиканского конкурса «Трудовые династии РБ» посвящённого Году семьи. На конкурс были представлены 20 заявок от представителей профсоюзов работников образования, здравоохранения, госучреждений, культуры, спорта, потребкооперации, «Электропрофсоюза», авиационных работников.
По итогам конкурса победителями стала династия Плюсниных. Общее количество членов династии составляет 17 человек, а общий трудовой стаж в электроэнергетике – 296 лет. Ещё 10 династий стали лауреатами конкурса «Трудовые династии Республики Бурятия».
Кроме этого, были награждены победители республиканского смотра-конкурса среди членских организаций ООП РБ «Лучшая профсоюзная организация - 2024». Конкурс проводился в номинациях: «Лучшая профсоюзная организаций по мотивации профсоюзного членства», «Лучший коллективный договор» и «Лучшая профсоюзная организаций по информационной работе».
По результатам в номинации «Лучшая профсоюзная организация по мотивации профсоюзного членства» были награждены:
- Первичная профсоюзная организация ТПО работников отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ, Председатель профкома – Айдаева Ирина;
- Первичная профсоюзная организация «Национальная библиотека Республики Бурятия», председатель профкома – Петрова Светлана;
- Первичная профсоюзная организация «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», председатель профкома – Секретина Оксана;
- Первичная профсоюзная организация АУДО РБ «Республиканской спортивной школы олимпийского резерва», председатель профкома – Исакова Ольга;
- Первичная профсоюзная организация ГБУЗ «Городская поликлиника №3», председатель профкома – Куклина Елена.
В номинации «Лучший коллективный договор» отметили:
1 место - первичная профсоюзная организация «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», председатель профкома – Секретина Оксана Ивановна, представитель работодателя – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибири»;
2 место - первичная профсоюзная организация «Генерация Бурятии», председатель профкома – Курикалов Иван, представитель работодателя – генеральный директор ПАО «ТГК-14»;
3 место - первичная профсоюзная организация ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови Министерства здравоохранения Республики Бурятия», председатель профкома – Мункоева Елена, представитель работодателя – главный врач ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ».
Также наградили победителя республиканского смотра-конкурса среди членских организаций ООП РБ «Лучшая профсоюзная организация - 2024» в номинации «Лучшая профсоюзная организаций по информационной работе». Награду получила первичная профсоюзная организация управления социальной защиты населения по городу Улан-Удэ, председатель профкома – Цыбанова Зинаида.