18 ноября

17 ноября

Популярное

В посёлке Бурятии построили дома для молодых специалистов

В посёлке Бурятии построили дома для молодых специалистов
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
Новосёлам торжественно вручили ключи

15 ноября в посёлке Хасура в Закаменском районе Бурятии состоялась торжественная церемония вручения ключей от 10 новых домов, построенных в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» для молодых специалистов и работников социальной сферы. В мероприятии приняли участие представители комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, Народного Хурала республики, администрации района и другие лица.

- На экскурсию по посёлку также прибыли труженики сельского хозяйства. В период работы Джидинского вольфрамомолибденового комбината посёлок Хасура был густонаселённым. Однако после распада Союза предприятие закрылось, и люди начали уезжать. Сегодня посёлок вновь обретает жизнь и перспективы для развития, - отметили в районной администрации.

Торжественное вручение ключей завершилось выступление артистов отдела культуры и всеобщим ёхором.
Бурятия Закаменский район строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 18.11.2024
Он не будет работать несколько дней

Жителям Улан-Удэ не нравится ограждение на площади Советов
Жителям Улан-Удэ не нравится ограждение на площади Советов
Общество, 18.11.2024
Как выяснилось, подрядчик установил забор для обеспечения безопасности при строительстве ледового городка
В Бурятии впервые отметили День профсоюзов РБ
В Бурятии впервые отметили День профсоюзов РБ
Общество, 18.11.2024
На праздновании были отмечены первичные профсоюзные организации республики
Студентка из Бурятии выиграла кубок мира по гиревому спорту
Студентка из Бурятии выиграла кубок мира по гиревому спорту
Общество, 18.11.2024
Спортсменка стала победителем в длинном цикле
У Бурятии 19 медалей первенства мира по универсальному бою
У Бурятии 19 медалей первенства мира по универсальному бою
Общество, 18.11.2024
Соревнования проходили в Подмосковье
В Бурятии отказались от «умственной отсталости»
В Бурятии отказались от «умственной отсталости»
Общество, 18.11.2024
Детей в республике запретили называть обидным словосочетанием
Жители Бурятии массово меняют имена
Жители Бурятии массово меняют имена
Общество, 18.11.2024
Это успели сделать почти полтора десятка человек
В Бурятии взялись за летние веранды с алкоголем
В Бурятии взялись за летние веранды с алкоголем
Общество, 18.11.2024
Продавать его там разрешат только при определённых условиях
Большинство улан-удэнских компаний коллективно отметят Новый год
Большинство улан-удэнских компаний коллективно отметят Новый год
Общество, 18.11.2024
Они запланировали корпоративы и загородные поездки
Уполномоченному в Бурятии дали третий срок
Уполномоченному в Бурятии дали третий срок
Общество, 18.11.2024
Юлию Жамбалову вновь назначили омбудсменом
Самый знаменитый дуэт из Бурятии «зажёг» на шоу у Малахова
Самый знаменитый дуэт из Бурятии «зажёг» на шоу у Малахова
Общество, 18.11.2024
Зоригто и Нонна Тогочиевы блеснули на федеральном канале

В Улан-Удэ покажут «Бал-маскарад»
В Улан-Удэ покажут «Бал-маскарад»
Общество, 18.11.2024
Два дня подряд публика будет наслаждаться голосами любимых солистов, яркими декорациями, красивыми костюмами
В Бурятии «парализовало» запись к врачам
В Бурятии «парализовало» запись к врачам
Общество, 18.11.2024
Жители республики не могут сделать это уже несколько дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^