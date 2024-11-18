В посёлке Бурятии построили дома для молодых специалистов

15 ноября в посёлке Хасура в Закаменском районе Бурятии состоялась торжественная церемония вручения ключей от 10 новых домов, построенных в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» для молодых специалистов и работников социальной сферы. В мероприятии приняли участие представители комитета развития сельских территорий и инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, Народного Хурала республики, администрации района и другие лица.- На экскурсию по посёлку также прибыли труженики сельского хозяйства. В период работы Джидинского вольфрамомолибденового комбината посёлок Хасура был густонаселённым. Однако после распада Союза предприятие закрылось, и люди начали уезжать. Сегодня посёлок вновь обретает жизнь и перспективы для развития, - отметили в районной администрации.Торжественное вручение ключей завершилось выступление артистов отдела культуры и всеобщим ёхором.