В сеть выложили летопись о всебурятском фестивале «Алтаргана»

В рамках открытия музея «История Алтарганы» в Агинском Бурятском округе центром развития бурятской культуры Забайкальского края совместно с Забайкальской краевой библиотекой им. А.С. Пушкина оцифрована книга «Летопись Алтарганы» (возрастное ограничение: 6+).Издание, посвящённое истории международного бурятского фестиваля «Алтаргана» с 1994 по 2020 годы, выложено в открытый доступ и стало доступным для широкого круга читателей.- Теперь со страниц летописи все желающие могут узнать о победителях спортивных состязаний, лауреатах творческих конкурсов, всех, кто создавал и развивал масштабное мероприятие в разные годы, о символах «Алтарганы»: логотипах, талисмане, флаге, о традициях и культуре бурят. Важно, что уникальная по своему содержанию и значимости книга «Летопись Алтарганы» сохранится в истории для последующих поколений, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.