В Иркутской области испытывают семейное цифровое удостоверение

В Иркутской области проходит апробация цифрового удостоверения для многодетных семей. По нему они могут посетить бесплатно государственные музеи региона. Для этого семьям нужно предъявить электронный документ в формате QR-кода. Он отображается в личных кабинетах членов семьи на портале государственных услуг в разделе «Семья и дети».QR-код можно сохранить в телефоне или распечатать на бумаге и демонстрировать при необходимости. Также можно предъявить обычное удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.Постановление, которое даёт право многодетным семьям на бесплатное посещение музеев подписал председатель правительства региона Константин Зайцев. Воспользоваться этим правом могут многодетные семьи как из области, так и гости со всей страны.– Количество бесплатных посещений в течение года не ограничено. Ранее семьи с тремя и более детьми могли бесплатно посещать музеи только один раз в месяц, – отметил Константин Зайцев.Семьи, в которых трое и более детей, смогут бесплатно посещать все филиалы Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского, историко-мемориальный музей декабристов, художественный музей им. В.П. Сукачева, архитектурно-этнографический музей «Тальцы», а также национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа.Как сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области, каждое учреждение культуры и искусства ежегодно утверждает перечень услуг, предоставляемых многодетным семьям. Он размещён на официальных сайтах организаций, а также на информационных стендах рядом с кассами.– В учреждениях культуры для многодетных семей есть ещё одна льгота: раз в месяц они могут бесплатно посещать областные киноконцертные организации, филармонию и все государственные театры, которые расположены в Иркутске и Черемхово. Льгота распространяется в том числе и на гастрольные спектакли, с которыми коллективы выступают в городах и посёлках региона, - добавила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.