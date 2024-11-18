В районе Улан-Удэ рассказали о спортивных забавах в зимний сезон

В парках Железнодорожного района будут открыты 4 горки
В зимний сезон для жителей Железнодорожного района города Улан-Удэ будут работать 53 спортивные площадки по месту жительства. Из них 7 хоккейных коробок по адресам: ул. Радищева, 5; ул. Родины, 8; ул. Туполева, 14а; ул. Шаляпина, 14а; ул. Антонова, 6; ул. Гагарина, 15; микрорайон Восточный, ул. Мунгонова, 5.
Также будут работать 4 горки: две в парке Орешкова, по одной в парке Жанаева и парке Железнодорожников.
Как сообщили в районной администрации, кроме этого, в районе будут организованы прокат коньков в микрорайоне Верхняя Берёзовка и работа шести лыжных баз: база ВСГУТУ, «Снежинка», на базе лагерей «Огонёк», «Зорька», «Берёзка», ДЮСШ № 16. Помимо лыж, на базах могут быть тюбинги, снегокаты, сноуборды, сани и ватрушки.
Возрастное ограничение: 0+.
В парках Железнодорожного района будут открыты 4 горки
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