17 ноября

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Усольчанин перевёл на счета псевдоброкеров свыше 11 млн рублей

Усольчанин перевёл на счета псевдоброкеров свыше 11 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Чтобы внести средства на «брокерский» счёт, мужчина оформил кредит

49-летний усольчанин увидел в интернете рекламу о заработке на фондовом рынке. Мужчина перешёл по ссылке, заполнил анкету, а затем в мессенджере ему поступил звонок якобы от инвестиционного консультанта.

Собеседник предложил установить на телефон «торговое» приложение и внести первоначальный депозит. Для увеличения заработка лжеброкер уговорил мужчину оформить кредит и перечислить все деньги на «брокерский счёт». Суммарно житель Иркутской области потерял 11 миллионов 62 тысячи рублей.

- Полицейские напоминают гражданам: для того чтобы торговать на рынке ценных бумаг, нужно иметь предварительные знания о фондовом рынке, получить их можно у официальных представителей финансовых организаций. Сотрудники инвестиционных компаний никогда не станут просить вас оформить кредит и перевести деньги на незнакомые вам счета. Так делают только аферисты, - предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество

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