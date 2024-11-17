Усольчанин перевёл на счета псевдоброкеров свыше 11 млн рублей

49-летний усольчанин увидел в интернете рекламу о заработке на фондовом рынке. Мужчина перешёл по ссылке, заполнил анкету, а затем в мессенджере ему поступил звонок якобы от инвестиционного консультанта.Собеседник предложил установить на телефон «торговое» приложение и внести первоначальный депозит. Для увеличения заработка лжеброкер уговорил мужчину оформить кредит и перечислить все деньги на «брокерский счёт». Суммарно житель Иркутской области потерял 11 миллионов 62 тысячи рублей.- Полицейские напоминают гражданам: для того чтобы торговать на рынке ценных бумаг, нужно иметь предварительные знания о фондовом рынке, получить их можно у официальных представителей финансовых организаций. Сотрудники инвестиционных компаний никогда не станут просить вас оформить кредит и перевести деньги на незнакомые вам счета. Так делают только аферисты, - предупреждают в ГУ МВД по Иркутской области.