По Бурятии переменная облачность

Днём -6, -11, местами 0, -5, по северной половине при облачности -16, -21
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике: переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -11, -16, местами -21, -26, по северо-востоку местами -30, -35, днём -6, -11, местами 0, -5, по северной половине при облачности -16, -21.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -13, -15, днём -6, -8.
Днём -6, -11, местами 0, -5, по северной половине при облачности -16, -21
Чтобы внести средства на «брокерский» счёт, мужчина оформил кредит
Его производство разворачивают в Улан-Удэ
При стрессе не стоит злоупотреблять кофеином
Ранее было возбуждено уголовное дело об истязании
Им стал Амгалан Дармаев
Пострадавшая сообщила, что до сих пор испытывает дискомфорт, находится на учёте у ревматолога
Жертвами аферистов стали 48 человек
Однако на улице не будет сильно солнечно
На рейсы из Улан-Удэ, Таксимо и Нижнеангарска
Он стартует с 1 декабря
В Краснокаменске состоятся всероссийские соревнования по боксу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мужского первенства
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финального дня мероприятия