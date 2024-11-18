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По Бурятии переменная облачность

По Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём -6, -11, местами 0, -5, по северной половине при облачности -16, -21

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике: переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -11, -16, местами -21, -26, по северо-востоку местами -30, -35, днём -6, -11, местами 0, -5, по северной половине при облачности -16, -21.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -13, -15, днём -6, -8. 
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