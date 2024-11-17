В Бурятии рассказали, какие продукты помогут при стрессе

Стресс – адаптационный механизм, необходимый организму для того, чтобы мобилизовать все свои ресурсы и приспособиться к новым условиям. Однако в случае, если это состояние затягивается, резервы истощаются, развивается уязвимость к любым агрессивным факторам, могут возникать или усиливаться воспалительные процессы.Нередко в период стресса – особенно затяжного, когда напряжение и чувство тревожности становятся постоянными, люди начинают «заедать» проблемы, то есть злоупотреблять сладкой, жирной пищей, фастфудом.- В эти моменты очень важно взять себя в руки и правильно выстроить рацион. В него нужно включить продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также пищу, которая может спровоцировать выработку «гормонов счастья»: серотонина, дофамина и эндорфина. Таких продуктов много. Выделим несколько, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Пшеничные отруби – лидер по содержанию клетчатки. Она необходима в период стресса, так как снижает маркеры воспаления в структурах головного мозга, связанных с тревогой, следовательно, риск сильного стресса и состояния затяжной тревоги снижается.Инжир – ещё один продукт, богатый клетчаткой. Кроме того, в нём много магния, который действует как релаксант для нервной системы и уменьшает беспокойство.Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, тунец, палтус, лосось, сардины, форель и другие). Содержит жирные кислоты омега-3, которые снижают уровень беспокойства за счёт влияния на противовоспалительные механизмы головного мозга. Также в составе рыбы есть витамины группы В, витамин D, магний и цинк – вещества, необходимые организму в стрессовых ситуациях.Брокколи – отличный вариант для антистресс-рациона. В капусте есть клетчатка, магний, витамин С и фолиевая кислота, предотвращающие симптомы депрессии. Брокколи также богата сульфорафаном – соединением, которое обладает нейропротекторными свойствами и успокаивающим действием.Тёмный шоколад – наверное, наиболее популярное средство в борьбе со стрессом. И не зря – продукт активизирует выработку «гормонов счастья» и вызывает легкую эйфорию. Однако важно выбирать именно тёмный шоколад, а не молочный или белый. И не увлекаться.Кефир – источник полезных бактерий, поэтому его регулярное употребление, как и других ферментированных продуктов, положительно влияет на функцию кишечника, что позволяет снизить уровень тревожности. Кроме того, в кефире есть триптофан – аминокислота, из которой потом образуется серотонин, гормон радости.Куркума – источник куркумина. Доказано, что куркумин не только уменьшает воспаления, но и проявляет активность, сходную с действием антидепрессантов. Исследования показывают, что это пищевое соединение эффективно при лечении депрессии за счёт благотворного влияния на обмен моноаминов (серотонин, норадреналин и дофамин).Помните, что не стоит при стрессе злоупотреблять кофеином. Его избыток в ежедневном рационе, наоборот, провоцирует тревогу и беспокойство, поскольку чрезмерно стимулирует области мозга, ответственные за восприятие и обработку угрозы.