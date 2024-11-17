Бастрыкин затребовал доклад по делу о рукоприкладстве в детском саду в Улан-Удэ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Республике Бурятия Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного со случаем в детском саду.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 33-летней горожанки с просьбой принять меры в отношении воспитателя детского сада, ударившего её 4-летнего сына.
О произошедшем женщина узнала от ребёнка, который дома пожаловался на головную боль. По словам малыша, после удара у него из носа пошла кровь.
На инцидент отреагировали в СУ СКР по Бурятии. Там возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»).