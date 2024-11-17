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В Бурятии назначили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства

В Бурятии назначили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Им стал Амгалан Дармаев

В пятницу, 15 ноября, распоряжением правительства Бурятии на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателя Комитета экономики и финансов Амгалана Дармаева возложено исполнение обязанностей министра на период отпуска Галсана Дареева.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении Амгалана Дармаева от должности начальника управления ветеринарии Бурятии и утвердил постановление о его назначении заместителем министра с 13 ноября. 

Дармаев Амгалан Дымчикович родился 14 июня 1982 года в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.

В 2004 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени Филиппова по специальности «Ветеринария». В 2006 году здесь же завершил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК».

В 2007 году начал трудовую деятельность с должности ветеринарного врача - государственного ветеринарного инспектора Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

В 2008 году назначен на должность заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.

В 2011 году возглавил ветеринарную службу Заиграевского района.

В 2016 стал начальником Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.

С 2022 по 2024 год руководил управлением ветеринарии Республики Бурятия.
назначение

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