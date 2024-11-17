В Бурятии назначили исполняющего обязанности министра сельского хозяйства

В пятницу, 15 ноября, распоряжением правительства Бурятии на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики - председателя Комитета экономики и финансов Амгалана Дармаева возложено исполнение обязанностей министра на период отпуска Галсана Дареева.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об освобождении Амгалана Дармаева от должности начальника управления ветеринарии Бурятии и утвердил постановление о его назначении заместителем министра с 13 ноября.
Дармаев Амгалан Дымчикович родился 14 июня 1982 года в селе Сосново-Озерское Еравнинского района.
В 2004 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени Филиппова по специальности «Ветеринария». В 2006 году здесь же завершил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК».
В 2007 году начал трудовую деятельность с должности ветеринарного врача - государственного ветеринарного инспектора Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
В 2008 году назначен на должность заведующего лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.
В 2011 году возглавил ветеринарную службу Заиграевского района.
В 2016 стал начальником Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных.
С 2022 по 2024 год руководил управлением ветеринарии Республики Бурятия.