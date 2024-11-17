17 ноября

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Улан-удэнка отсудила 40 тысяч рублей за укус алабая

Улан-удэнка отсудила 40 тысяч рублей за укус алабая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшая сообщила, что после инцидента она хромала, у неё обострились все болезни  

В феврале 2023 года на женщину напала собака породы алабай, укусив её в область левого бедра. Пострадавшей были причинены физические страдания, вызванные сильной болью, а также моральные страдания, которые она оценила в 50 тысяч рублей.

На суде истец пояснила, что после укуса собаки испытывала моральные страдания, до настоящего времени испытывает дискомфорт в области бедра. Хромота была в течение месяца. Обострились все болезни. Находится на учёте у ревматолога, также пришлось обратиться к кардиологу. Испытывает бессонницу, постоянный страх, панические атаки.

- Она неоднократно обращалась в медицинские учреждения, а также к методам нетрадиционной медицины по поводу возможного решения проблемы. Были затрачены денежные сбережения и личное время. Проведённое лечение не даёт положительного результата. Просит удовлетворить требования, - рассказали в Октябрьском районном суде.

Представитель ответчика исковые требования не признала. Она просила отказать в удовлетворении иска, мотивируя тем, что истец неверно оценила намерения животного, некорректные действия истца спровоцировали ответные действия со стороны собаки.

- После инцидента истцу на месте была оказана первая медицинская помощь. Отмечает, что поведение истца после укуса собаки не свидетельствовало о пережитом страхе и испуге от нападения огромной собаки, испытывавшем сильную боль и жжение. Истец преследует материальную выгоду из инцидента. Считает, факт эмоционального и психического потрясения и переживания истца не доказан. Также указывает, что ответчик является безработной, материальное состояние ответчика не позволяет удовлетворить требования истца, - отметили в суде.

Согласно выписному эпикризу врача-травматолога Городской поликлиники № 1», у пострадавшей установлены укушенные раны в области левого бедра, рекомендовано посещение рабиолога, лечение у хирурга, ограничение физических нагрузок, ежедневные перевязки, а также лекарственные препараты.

Кроме того, истец была оштрафована за допущение нападения домашнего животного на человека.

В итоге суд встал на сторону потерпевшей.

- Именно по вине ответчика А., не принявшей необходимых мер, обеспечивающих безопасное для окружающих содержание собаки, С. причинены телесные повреждения, повлекшие физические и нравственные страдания, - пришёл к выводу суд.

Судом исковые требования истца к ответчику о взыскании морального вреда удовлетворены частично, взыскано со второй в пользу первой компенсация морального вреда в 40 000 рублей. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения
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