Улан-удэнка отсудила 40 тысяч рублей за укус алабая

В феврале 2023 года на женщину напала собака породы алабай, укусив её в область левого бедра. Пострадавшей были причинены физические страдания, вызванные сильной болью, а также моральные страдания, которые она оценила в 50 тысяч рублей.На суде истец пояснила, что после укуса собаки испытывала моральные страдания, до настоящего времени испытывает дискомфорт в области бедра. Хромота была в течение месяца. Обострились все болезни. Находится на учёте у ревматолога, также пришлось обратиться к кардиологу. Испытывает бессонницу, постоянный страх, панические атаки.- Она неоднократно обращалась в медицинские учреждения, а также к методам нетрадиционной медицины по поводу возможного решения проблемы. Были затрачены денежные сбережения и личное время. Проведённое лечение не даёт положительного результата. Просит удовлетворить требования, - рассказали в Октябрьском районном суде.Представитель ответчика исковые требования не признала. Она просила отказать в удовлетворении иска, мотивируя тем, что истец неверно оценила намерения животного, некорректные действия истца спровоцировали ответные действия со стороны собаки.- После инцидента истцу на месте была оказана первая медицинская помощь. Отмечает, что поведение истца после укуса собаки не свидетельствовало о пережитом страхе и испуге от нападения огромной собаки, испытывавшем сильную боль и жжение. Истец преследует материальную выгоду из инцидента. Считает, факт эмоционального и психического потрясения и переживания истца не доказан. Также указывает, что ответчик является безработной, материальное состояние ответчика не позволяет удовлетворить требования истца, - отметили в суде.Согласно выписному эпикризу врача-травматолога Городской поликлиники № 1», у пострадавшей установлены укушенные раны в области левого бедра, рекомендовано посещение рабиолога, лечение у хирурга, ограничение физических нагрузок, ежедневные перевязки, а также лекарственные препараты.Кроме того, истец была оштрафована за допущение нападения домашнего животного на человека.В итоге суд встал на сторону потерпевшей.- Именно по вине ответчика А., не принявшей необходимых мер, обеспечивающих безопасное для окружающих содержание собаки, С. причинены телесные повреждения, повлекшие физические и нравственные страдания, - пришёл к выводу суд.Судом исковые требования истца к ответчику о взыскании морального вреда удовлетворены частично, взыскано со второй в пользу первой компенсация морального вреда в 40 000 рублей. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения