17 ноября

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Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам 5,5 млн рублей

Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам 5,5 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жертвами аферистов стали 48 человек

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 15 ноября стали 2 456 жителей республики (+ 48 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 575 млн рублей (+ 5,5 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии. 

Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Так, жительнице Северобайкальска в мессенджере пришло сообщение от незнакомой женщины, которая предложила заняться онлайн-заработком в интернете, по заявкам бронировать отели в различных городах России. Собеседница подробно рассказала о правилах работы, провела инструктаж. Потерпевшая стала выполнять её указания: сначала для получения выгоды внесла 500 рублей, затем, чтобы получать больший процент от внесённой суммы, ещё 71 тысячу рублей на указанный мошенницей счёт. Спустя некоторое время пострадавшая попыталась вывести средства, однако получила ответ, что по каким-то причинам её рейтинг понизился, и, чтобы вывести все средства, необходимо вложить ещё 50 тысяч рублей. После выполнения этого требования аферистка перестала выходить на связь и удалила переписку с потерпевшей.


мошенничество

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