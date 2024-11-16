В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по вольной борьбе

Сегодня, 16 ноября, в Бурятии проходит 62-й чемпионат республики по вольной борьбе среди мужчин и ветеранов. Соревнования проводятся в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.Напомним, что чемпионат проводится с целью формирование сборной команды региона на 2025 год. Организатором соревнований выступает федерация спортивной борьбы Бурятии. Генеральный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие.Участие в чемпионате принимают более 100 спортсменов. Борцы 2007 года рождения и старше выступают в 10 весовых категориях, ветераны – в 6.В настоящее время завершились предварительные и полуфинальные поединки во всех весовых категориях, а также состоялась торжественная церемония открытия соревнований. Имена чемпионов Бурятии станут известны сегодня вечером: финалы чемпионата стартовали после открытия и планируют завершиться к 18:00.