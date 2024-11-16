РЖД вводит график график движения поездов сразу на три года вперёд

Впервые в истории

Российские железные дороги (РЖД) впервые в истории пассажиропервозок вводят с 15 декабря 2024 года график движения пассажирских поездов сразу на три года вперёд. В расписании на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования.

Новые поезда появятся между городами:

Москва – Серов;

Псков – Мурманск;

Барнаул – Абакан – Иркутск;

Архангельск – Кисловодск и другими.

Будет открыто беспересадочное сообщение:

Калининград – Мурманск;

Калининград – Минеральные Воды;

Санкт-Петербург – Москва – Черкесск;

Новосибирск – Барнаул – Риддер (Казахстан) и по другим направлениям.

Станет больше поездов, курсирующих двухэтажными составами. Они будут ходить из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу, а также увеличено количество двухэтажных поездов на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Кроме этого, восстановлено прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан).

В то же время в пригородном сообщении графиком движения на 2024-2027 годы предусмотрено курсирование 4607 пар поездов.

Новый график движения будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости два раза в год (в марте и октябре) он будет корректироваться, сообщает пресс-служба РЖД.