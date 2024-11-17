Сегодня днём в Бурятии снега не ожидается

Однако на улице не будет сильно солнечно
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 ноября в Бурятии ожидается переменная облачность. Утром по Прибайкалью и южной половине республики местами пройдёт небольшой снег. Днём без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -7…-12°, местами 0…-5°, по северу -15…-20°.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -7…-9°.
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