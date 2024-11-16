В Бурятии завершился конкурс поэтического перевода

15 ноября в Бурятии, в рамках Байкальского литературного фестиваля прошла церемония награждения победителей открытого конкурса поэтического перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга – ородоор» («Бурятская лирика – на русском»), посвящённого столетию народного поэта республики Гунги Чимитова.
- Попробовать свои силы в литературном состязании мог любой желающий независимо от возраста. В конкурсе участвовали 32 человека, они представили на суд жюри 84 перевода, - сообщает национальная библиотека РБ.
Победители и призёры конкурса получили дипломы и денежные премии. Призовой фонд составил 80 тысяч рублей.
Итоги конкурса переводов «Буряад уянга – ородоор»
Номинация «Перевод поэтических произведений для взрослых»
I место и сертификат на 15 тыс. рублей —Дашиева Нина Тожиловна;
II место и сертификат на 10 тыс. рублей — Цыренова Долгор Владимировна, Зимина Евгения Витальевна;
III место и сертификат на 5 тыс. рублей — Санхядов Сергей Александрович, Базарова Оюна Баировна, Царёва Ольга Константиновна.
Номинация «Перевод поэтических произведений для детей»
I место и сертификат на 15 тыс. рублей — Перенов Александр Аркадьевич;
II место и сертификат на 10 тыс. рублей — Григорьева Татьяна Петровна:
III место и сертификат на 5 тыс. рублей — Банаева Анна Александровна.