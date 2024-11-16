В Бурятии завершился конкурс поэтического перевода

15 ноября в Бурятии, в рамках Байкальского литературного фестиваля прошла церемония награждения победителей открытого конкурса поэтического перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга – ородоор» («Бурятская лирика – на русском»), посвящённого столетию народного поэта республики Гунги Чимитова.- Попробовать свои силы в литературном состязании мог любой желающий независимо от возраста. В конкурсе участвовали 32 человека, они представили на суд жюри 84 перевода, - сообщает национальная библиотека РБ.Победители и призёры конкурса получили дипломы и денежные премии. Призовой фонд составил 80 тысяч рублей.I место и сертификат на 15 тыс. рублей —Дашиева Нина Тожиловна;II место и сертификат на 10 тыс. рублей — Цыренова Долгор Владимировна, Зимина Евгения Витальевна;III место и сертификат на 5 тыс. рублей — Санхядов Сергей Александрович, Базарова Оюна Баировна, Царёва Ольга Константиновна.I место и сертификат на 15 тыс. рублей — Перенов Александр Аркадьевич;II место и сертификат на 10 тыс. рублей — Григорьева Татьяна Петровна:III место и сертификат на 5 тыс. рублей — Банаева Анна Александровна.