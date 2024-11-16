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15 ноября

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В Бурятии завершился конкурс поэтического перевода

В Бурятии завершился конкурс поэтического перевода
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения Гунги Чимитова

15 ноября в Бурятии, в рамках Байкальского литературного фестиваля прошла церемония награждения победителей открытого конкурса поэтического перевода с бурятского на русский язык «Буряад уянга – ородоор» («Бурятская лирика – на русском»), посвящённого столетию народного поэта республики Гунги Чимитова.

- Попробовать свои силы в литературном состязании мог любой желающий независимо от возраста. В конкурсе участвовали 32 человека, они представили на суд жюри 84 перевода, - сообщает национальная библиотека РБ.

Победители и призёры конкурса получили дипломы и денежные премии. Призовой фонд составил 80 тысяч рублей.

Итоги конкурса переводов «Буряад уянга – ородоор»

Номинация «Перевод поэтических произведений для взрослых»
I место и сертификат на 15 тыс. рублей —Дашиева Нина Тожиловна;
II место и сертификат на 10 тыс. рублей — Цыренова Долгор Владимировна, Зимина Евгения Витальевна;
III место и сертификат на 5 тыс. рублей — Санхядов Сергей Александрович, Базарова Оюна Баировна, Царёва Ольга Константиновна.

Номинация «Перевод поэтических произведений для детей»
I место и сертификат на 15 тыс. рублей — Перенов Александр Аркадьевич;
II место и сертификат на 10 тыс. рублей — Григорьева Татьяна Петровна:
III место и сертификат на 5 тыс. рублей — Банаева Анна Александровна.

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