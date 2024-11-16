В микрорайоне Улан-Удэ будут ловить бродячих собак

18 ноября в Улан-Удэ пройдёт межведомственный рейд по собакам в микрорайоне Восточный Железнодорожного района. В ходе рейда мобильные группы будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных.- Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 44-77-28, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Также внимание жителей города обратили на то, что мобильный пункт вакцинации и регистрации домашних животных работать на этот раз не будет.