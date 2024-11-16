В Бурятии программа субсидирования авиаперевозок продолжится в 2025 году

На рейсы из Улан-Удэ, Таксимо и Нижнеангарска

Министерство транспорта России сообщило, что авиакомпаниям страны даны указания на открытие продаж билетов по субсидируемым направлениям в 2025 году. Правительство страны продолжит поддерживать региональные авиационные перевозки. Это делает их доступными для наименее защищённых групп граждан. В рамках федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено отдельное финансирование этих программ.

- Росавиация, как главный распределитель бюджетных средств по трём программам субсидирования авиарейсов, работает над тем, чтобы в 2025 году, как и в 2024-м пассажиры продолжали пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам, – сообщили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Там напомнили, что повышение авиационной подвижности граждан, улучшение транспортной доступности регионов России - ключевые задачи Росавиации:

- Для их решения ежегодно реализуются три программы субсидирования перевозок: полёты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами, социально-значимые полёты между субъектами Дальневосточного федерального округа.

Рейсы из Улан-Удэ, Нижнеангарска и Таксимо попадают все эти программы.

- Три программы будут действовать и в 2025-2027 годах, – заверили в Росавиации. - Средства на их реализацию предусмотрены - по 24,6 млрд руб. ежегодно, что соответствует уровню поддержки из федерального бюджета в этом году.

Законопроект о федеральном бюджете на следующие три года проходит необходимые процедуры рассмотрения. Сейчас он находится в Госдуме.

- До конца года процедуры по отбору перевозчиков, которые будут летать по субсидируемым маршрутам, должны быть завершены, – отметили в ведомстве.

За девять месяцев 2024 года авиакомпании по программам субсидирования продали более 4,7 млн билетов и перевезли 3,9 млн человек. Сейчас все три программы охватывают в совокупности 429 маршрутов, по которым летают 26 авиакомпаний.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2024 году бюджеты разных уровней по разным программам субсидируют полёты между Улан-Удэ и Москвой, Новосибирском, Сочи, Томском, Кызылом, Горно-Алтайском, Казанью, Южно-Сахалинском, Иркутском, Таксимо и Нижнеангарском.

Субсидируются (не факт, что выполнятся круглый год) рейсы между Красноярском и двумя населёнными пунктами на севере Бурятии: Таксимо и Нижнеангарском. Число билетов по низким тарифам, правда, очень ограничено. Их стоит всегда покупать заранее.

С 2025 года все субсидии будут оцифрованы, что упростит процесс их получения, отметили в Росавиации.

Важно, что изменения в программы субсидирования, были инициированы представителями авиационной отрасли, и работа над новыми предложениями проводилась совместно с региональными авиакомпаниями и властями субъектов, подчеркнули в агентстве.

Справка:

в возрасте до 23 лет,



женщина в возрасте свыше 55 лет;



мужчина в возрасте свыше 60 лет;



инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо;



сопровождающий ребёнка-инвалида;



инвалид с детства II или III группы;



имеющий удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;



Правом на приобретение билета по специальному тарифу на Дальнем Востоке (федеральная программа) может воспользоваться гражданин Российской Федерации:- зарегистрированный по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа.