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На переезде в Улан-Удэ устраняли последствия «ДТП»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с профилактической акции

Совместная профилактическая акция главного управления МЧС России по Республике Бурятия, ВСЖД и ГИБДД, состоялась вчера, 15 ноября, в микрорайоне Горький в городе Улан-Удэ. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Дежурным караулом пожарно-спасательной части № 3 главного управления была проведена демонстрация аварийно-спасательных работ. По легенде двое человек оказались зажатыми в автомобиле после столкновения с грузовым поездом. Сотрудники МЧС России безопасно деблокировали водителя и пассажира, после чего оказали доврачебную помощь условным пострадавшим.

- Главной целью акции стало привлечение внимания автомобилистов к теме безопасности, поскольку именно халатное отношение водителей, как правило приводит к трагическим последствиям, - отметили в пресс-службе управления.
Бурятия акция МЧС ДТП

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