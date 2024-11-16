На переезде в Улан-Удэ устраняли последствия «ДТП»

Совместная профилактическая акция главного управления МЧС России по Республике Бурятия, ВСЖД и ГИБДД, состоялась вчера, 15 ноября, в микрорайоне Горький в городе Улан-Удэ. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.Дежурным караулом пожарно-спасательной части № 3 главного управления была проведена демонстрация аварийно-спасательных работ. По легенде двое человек оказались зажатыми в автомобиле после столкновения с грузовым поездом. Сотрудники МЧС России безопасно деблокировали водителя и пассажира, после чего оказали доврачебную помощь условным пострадавшим.- Главной целью акции стало привлечение внимания автомобилистов к теме безопасности, поскольку именно халатное отношение водителей, как правило приводит к трагическим последствиям, - отметили в пресс-службе управления.