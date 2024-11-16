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В Бурятии завершился всероссийский турнир на призы Любови Волосовой

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финального дня мероприятия

Вчера, 15 ноября, в Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по женской борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне Любови Волосовой. В турнире приняли участие 129 спортсменок из 28 регионов России.

Финальные поединки провели в 11 весовых категориях: 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг, 70 кг. После финалов состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Медалистками домашних соревнований стали 5 спортсменок Бурятии. В весовой категории до 33 кг серебро завоевала Дарья Татарова. Также серебряной медалисткой в весовой категории до 46 кг стала Ксения Сингеева. Бронзу в весовой категория до 50 кг выиграла Номин Санжеева. В весовой категории до 66 кг у республики две награды. Второе место у Арины Будажаповой, третье – у Ясмины Доржеевой.

Отметим, что сегодня в Бурятии проходит чемпионат республики по вольной борьбе. Организатором соревнований выступает федерация спортивной борьбы Бурятии. Генеральный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия ЗГРП вольная борьба спорт

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