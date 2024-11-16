В Бурятии завершился всероссийский турнир на призы Любови Волосовой

Вчера, 15 ноября, в Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по женской борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне Любови Волосовой. В турнире приняли участие 129 спортсменок из 28 регионов России.Финальные поединки провели в 11 весовых категориях: 33 кг, 36 кг, 39 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 54 кг, 58 кг, 62 кг, 66 кг, 70 кг. После финалов состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров.Медалистками домашних соревнований стали 5 спортсменок Бурятии. В весовой категории до 33 кг серебро завоевала Дарья Татарова. Также серебряной медалисткой в весовой категории до 46 кг стала Ксения Сингеева. Бронзу в весовой категория до 50 кг выиграла Номин Санжеева. В весовой категории до 66 кг у республики две награды. Второе место у Арины Будажаповой, третье – у Ясмины Доржеевой.Отметим, что сегодня в Бурятии проходит чемпионат республики по вольной борьбе. Организатором соревнований выступает федерация спортивной борьбы Бурятии. Генеральный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие.