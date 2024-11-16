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Подготовлено пять вариантов ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ

Подготовлено пять вариантов ликвидации «фенольного озера» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:скриншот с видео ОНФ, архив

Решение примет РАН

15 ноября в столице Бурятии прошёл круглый стол, на котором рассматривался вопрос ликвидации фенольного отстойника-накопителя, более известного как «фенольное озеро». Об этом сообщил в соцсетях зампредправительства республики Евгений Луковников. Он отвечает за развитие инфраструктуры.

- Отстойник изначально был обустроен без гидроизоляции дна и стенок, – написал зампред в своём телеграм-канале. - С 1987-го года по июль 2005-го в отстойнике размещались отходы газогенераторной станции Улан-Удэнского ЛВРЗ, в результате чего в окружающую среду стали поступать различные нефтепродукты, в первую очередь фенол.

В ноябре 2023 года АО «Желдорреммаш» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» подписали договор по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации с целью приведения фенольного отстойника-накопителя в безопасное для окружающей среды состояние. На сегодня инженерные изыскания проведены и разработана концепция.

- Представлено пять сценариев комплексных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда, – отметил Луковников.

По его словам, итоговый вариант ликвидационных работ определится по результатам защиты концепции на заседании научного совета по глобальным экологическим проблемам Российской академии наук.

Как сообщал «Байкал-Daily», попытки ликвидации опасного «озера» после прекращения приёма стоков с ЛВРЗ в 2006 году предпринимались уже не раз. В январе 2023 года прокуратура Бурятии жёстко потребовала активизировать исполнение судебного решения по его нейтрализации и по рекультивации земельного участка.

- Дно отстойника не герметично. Из-за этого уже произошло заражение резервного Лазовского месторождения подземных питьевых вод. Есть угроза проникновения (отходов) в Уду, - бил тревогу в том же году Народный фронт.

Кстати, в 2020-2021 гг. инициатива потенциального подрядчика по сжиганию фенольных отходов на месте вызвала протесты экологов и «Народного фронта». Они обвинили разработчиков технологии в подлоге документов общественных слушаний по этому вопросу, а также в многочисленных нарушениях при их проведении. От такого, возможно, реально опасного способа ликвидации пришлось отказаться.

Споры относительно технологии рекультивации территории «фенольного озера» в Железнодорожном районе Улан-Удэ идут, как видим, до сих пор.

экология фенольное озеро Бурятия Луковников Улан-Удэ охрана окружающей среды

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